Lufthansa erneut im STREIT mit Ryanair!

die Lufthansa und Ryanair werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Es vergeht kaum eine Woche ohne irgendwelche Vorwürfe an den anderen. Zum Start der neuen Woche sorgt jetzt Ryanair mal wieder für Ärger. Die Iren wollen gegen die Anmietung von Air Berlin Flugzeugen durch die Lufthansa vorgehen. Der Verkaufschef von Ryanair kündigte an, eine formelle Beschwere beim Kartellamt einreichen zu wollen. Es geht dabei um insgesamt 38 Flugzeuge mitsamt Crew, die die Lufthansa für ihre Töchter Eurowings und Austrian Airlines einsetzen möchte.

Lufthansa ist sich keiner Schuld bewusst!

Die Lufthansa selbst kümmerte sich zu den Vorwürfen bisher nur sehr knapp. Ein Sprecher gab lediglich bekannt, dass eine enge Zusammenarbeit mit den Kartellbehörden stattfinde. Sofern dies zutrifft, gibt es eigentlich wenig zu befürchten. Das ist aber noch längst kein Grund, das Thema auf die leichte Schulter zu nehmen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, so könnte Ryanair der Lufthansa noch einen Strich durch die Rechnung machen. Die Lufthansa selbst hält derweil Preisvorteile von Ryanair auf dem Frankfurter Flughafen für unberechtigt und kritisiert dafür sowohl die irische Airline als auch den Flughafenbetreiber Fraport. In den nächsten Monaten werden wir wohl noch einiges von den beiden Airlines hören.

