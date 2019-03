Lufthansa: Ein echter Leckerbissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Wenn die Deutsche Lufthansa am Donnerstag ihre Zahlen fürs Jahr 2018 präsentieren wird, erwarten Börsenbeobachter den dritten Milliardengewinn in Folge. Während Konkurrenten wie Air France-KLM oder die British-Airways-Mutter IAG sich in viel stärkerem Maß mit dem Brexit auseinandersetzen müssen, kann sich die Lufthansa mehr ums Wachstum kümmern – und um mögliche Übernahmen. Aus dem derzeitigen Airline-Monopoly könnte der Kranichflieger als Gewinner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.