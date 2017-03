Lufthansa: In dieser Woche wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

in dieser Woche steht für die Lufthansa ein wichtiger Termin vor der Tür. Denn am Donnerstag wird der DAX-Konzern seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016 auf den Tisch legen. Spannend wird auch sein, was für einen Ausblick Deutschlands größte Fluggesellschaft präsentieren kann.

Positive Signale

Zuletzt hat sich die Lage bei der Lufthansa deutlich aufgehellt. Nach schier endlos anmutenden Verhandlungen konnte sich der Konzern mit den Flugkapitänen, vertreten durch die Vereinigung Cockpit, endlich zu einer Tariflösung durchringen. In mehreren Streitfragen gibt es zwar noch keine Einigung, dennoch ist der Durchbruch beim Streit um das Gehalt ein wichtiger Schritt.

Darüber hinaus ist der Fluggesellschaft, die 2016 die Marktführerschaft in Europa an den irischen Billigflieger Ryanair abtreten musste, ein guter Start ins neue Jahr gelungen. Im Januar stiegen die Passagierzahlen auch dank der Einbeziehung von Brussels Airlines um 12,6 Prozent auf 7,9 Millionen. Im Februar wurden insgesamt 7,8 Mio. Fluggäste befördert und damit 12,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Während es bei den Ticketpreisen weiterhin einen großen Preisdruck gibt, haben sich die Kerosinkosten trotz der Entscheidung zur Drosselung der Ölproduktion bislang kaum erhöht.

Was macht die Aktie?

Beim Blick auf den Kurschart fällt auf, dass sich die Aktie seit Mitte Januar prächtig entwickelt. Seither belaufen sich die Kurszuwächse auf fast 28 Prozent, während der DAX im selben Zeitraum lediglich um knapp 4 Prozent zulegen konnte. Mit einem Kurs von etwa 14,50 Euro notiert das Papier zudem deutlich über der trendbildenden 200-Tage-Linie, die aktuell bei rund 11,75 Euro verläuft.

