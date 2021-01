Lufthansa baut Frankfurter Frachtzentrum um

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Neubau eines Hochregallagers nimmt die Lufthansa den Umbau ihres Frachtzentrums am Frankfurter Flughafen in Angriff.



Der Aufsichtsrat habe das Infrastrukturprogramm mit Investitionen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich beschlossen, teilte die Tochtergesellschaft Lufthansa Cargo AG am Donnerstag mit. Die bereits begonnenen Arbeiten sollen beim laufenden Betrieb bis ins Jahr 2028 dauern und den wechselhaften Anforderungen modular angepasst werden können. Das Logistikzentrum am größten Umschlagplatz für Luftfracht in Deutschland ist bereits über 30 Jahre alt. Planungen für einen 1,3 Milliarden Euro teuren Komplettneubau hatte Lufthansa bereits im Jahr 2016 gestoppt./ceb/DP/nas