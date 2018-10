Lufthansa: Zwischenstopp nach dem Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Für die Aktie der Deutschen Lufthansa war der Oktober 2018 bislang alles andere als ein gutes Pflaster. Der Kurs, der schon am 20. September auf dem Niveau von 23,54 Euro in eine Korrektur übergegangen war, setzte diese auch im neuen Monat fort, sodass sich die Aktie in der vergangenen Woche bis auf 18,63 Euro ermäßigte.

Damit ist der Kurs unter das Anfang Juli erreichte Zwischentief zurückgefallen

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.