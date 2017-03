Die Lufthansa vor den Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zur Lufthansa gehabt, denn Hermann Pichler hat sich angeschaut wie das Unternehmen vor Bekanntgabe der Zahlen dastand. Zu diesem Zeitpunkt wurden mit Spannung die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016 erwartet. Das war der Zustand:

Aufgehellt! Nach langen Verhandlungen hatte sich der Konzern endlich mit den Flugkapitänen zu einer Tariflösung durchgerungen. Zumindest das Gehalt ist verhandelt.

Positiver Jahresstart! Zwar hatte die Lufthansa 2016 die Marktführerschaft in Europa an den irischen Billigflieger Ryanair abtreten müssen, dennoch war der Start in 2017 ein guter. Im Januar stiegen die Passagierzahlen dank der Einbeziehung von Brussels Airlines um 12,6 Prozent auf 7,9 Millionen, im Februar wurden insgesamt 7,8 Mio. Fluggäste befördert – 12,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum – und die Kerosinkosten haben sich kaum erhöht.

Gute Entwicklung! Die Aktie hatte sich seit Mitte Januar gut entwickelt und Kurszuwächse auf fast 28 Prozent beschert. Mit etwa 14,50 Euro notierte das Papier am 14. März zudem deutlich über der trendbildenden 200-Tage-Linie bei rund 11,75 Euro.

Nun sind die Zahlen da und die Realität bei der Lufthansa ist wieder ein Stück „realer“. Selbstverständlich finden Sie auf unserer Seite auch die News zu den Zahlen.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.