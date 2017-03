Lufthansa: Wird sich der Aufwärtsausbruch nun noch verstärken?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lieber Leser,

Lufthansa konnte in den vergangenen Tagen im deutschen Aktienindex jeden anderen Wert hinter sich lassen und sattelte mehr als 7 % auf. Damit ist die Aktie auf einer sehr starken Aufwärtsfahrt. Immerhin konnte die Aktie am letzten Handelstag der vergangenen Woche ein neues 12-Monats-Hoch markieren. Die Lufthansa hat zudem in den technischen Bewertungen derzeit einen klaren Aufwärtstrend erreicht.

Lufthansa: GD200 weit entfernt

Der GD200, das Merkmal technischer Analysten für den langfristigen Aufwärtstrend, ist derzeit gut 30 % entfernt. Damit ist die Aktie in einem überdeutlichen Aufwärtstrend. Im mittelfristigen Aufwärtstrend beträgt der Abstand zur 100-Tage-Linie mit fast 20 % so viel wie lange nicht. Die kurzfristen Trendindikatoren sind gleichfalls deutlich entfernt.

Nachdem die Aktie in den vergangenen vier Wochen sogar 14 % zugelegt hat und seit Jahresanfang 24 % schaffte, erwarten technische und charttechnisch orientierte Analysten einen weiteren Aufwärtsausbruch. Die Aktie konnte charttechnisch eine Aufwärtstrendgerade etablieren, die bei etwa 14 Euro noch einen Schutz vor Kursabschlägen bietet. Spätestens bei 13 Euro sollte ein massiver Halt zur Verfügung stehen.

Deshalb sehen technische und charttechnische Experten die Aktie von Lufthansa klar im grünen Bereich.

Ds ist meine Werbung

Ein Beitrag von Frank Holbaum.