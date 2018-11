Lufthansa: Wichtige Hürde voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

So kontinuierlich die Lufthansa-Aktie im Jahr 2017 ansteigen konnte, so kontinuierlich fiel sie in diesem Jahr immer weiter zurück. Das Jahreshoch wurde bereits im Januar gebildet und der Kurs weist seitdem tendenziell abwärts. Ein am 6. Juli bei 19,80 Euro markiertes Tief wurde im Oktober noch einmal deutlich unterschritten, als die Aktie am 30. Oktober auf 17,04 Euro abstürzte.

Auf diesem Niveau konnten die Käufer jedoch eine Gegenbewegung starten.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.