Lufthansa: Weiter aufwärts?

Liebe Leser,

diesen Monat geht es los – Lufthansa erhält die ersten der neuen Flugzeuge vom Typ A350-900 von Airbus. Diese Maschinen klingen vielversprechend. Denn laut Lufthansa handelt es sich bei dem Typ um „das weltweit modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug“. Der Kerosinverbrauch und auch die Emissionen sollen ein Viertel niedriger sein als bei vergleichbaren Typen, zudem soll die Geräuschentwicklung beim Start niedriger sein. Weniger Verbrauch, weniger Lärm – klingt für mich nach einer wirklichen Verbesserung. Das zweite der neuen Flugzeuge soll am Freitag (23.2.2017) vom Airbus-Werk Toulouse nach München überführt werden.

A350-900: Niedrigerer Verbrauch, weniger Emissionen und weniger Lärm beim Start

Die Lufthansa hatte zuletzt ganz gute Zahlen gemeldet. So war die Zahl der beförderten Fluggäste im Januar bei der Lufthansa Group um satte 12,6% auf 7,9 Mio. Personen gestiegen. Dies umfasst sämtliche Fluglinien der „Lufthansa Group“, also nicht nur die Lufthansa selbst.

Gut gefällt mir, dass die Lufthansa einen kleinen Teil des Erfolgs an diejenigen weiterreicht, denen es nicht so gut geht im Leben. Das mag PR sein, aber für die Betroffenen ist es definitiv erfreulich. Was ich damit meine: Als der erste A350-900 bei Lufthansa diesen Monat angekommen ist und die Maschine auf ihrem ersten Lufthansa-Flug nach Delhi eingesetzt wurde, waren an Bord Spenden in Höhe von 30.000 Euro für ein Bildungsprojekt, das 250 Mädchen und Jungen in einem Slum von Delhi den Zugang zu einem höheren Schulabschluss ermöglichen soll. Finde ich gut.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse