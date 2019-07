Lufthansa: Weiter im Tiefflug?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Aktionär der Lufthansa zu sein, machte wenig Freude in den letzten Tagen, denn nachdem der Kurs Mitte Juni infolge einer gekappten Prognose des Vorstands dramatisch an Wert verlor, kommt die Aktie nicht mehr richtig auf die Beine. Alles, was den Käufern in der letzten Woche gelungen ist, kommt über den Status einer Bodenbildung auf niedrigem Niveau nicht hinaus.

Der steile



