Lufthansa: Was die Tarifschlichtung für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lieber Leser,

die Deutsche Lufthansa hat sich mit der Pilotengewerkschaft Cockpit auf ein Konfliktende verständigt, wie Reuters am Mittwochvormittag berichtete. Demnach soll eine Schlichterempfehlung von beiden Seiten angenommen worden sein. Die Aktie hat sich seit Oktober 2016 äußerst stabil gezeigt, konnte jedoch den längerfristigen Korrekturtrend nicht beenden. Nun könnte der zweite Versuch starten.

Korrekturtrend und Wochendurchschnitt

Der Korrekturtrend in der langfristigen Seitwärtsphase der Aktie könnte sich bald dem Ende neigen. Die Phase dauert nun bereits seit 2009 an und wird durch starke Korrekturphasen begleitet. Der aktuelle Korrekturtrend ging von einem Hoch in 2014 aus. Die Korrekturtrendlinie, die diesen Trend markiert, verläuft derzeit bei 13,30 Euro je Aktie und damit lediglich 2,5 %, vom aktuellen Preisniveau entfernt.

Allerdings verläuft kurz oberhalb der Trendlinie der 200-Wochenwiderstand. Die Aussichten, den Korrekturtrend zu überwinden, stehen aktuell dennoch und spätestens seit der Nachricht zum Konfliktende auf gelb. Preise über 14,00 Euro je Aktie dürften die Nachhaltigkeit des Ausbruchs unterstreichen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse