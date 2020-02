Lufthansa: Von einem Luftloch ins nächste!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa enttäuscht die Anleger bereits seit Mitte November. Sie hatte am 12. November bei 17,95 Euro ein Hoch ausgebildet und ging anschließend in einen Abwärtstrend über, der auch in der vergangenen Woche weiter fortgesetzt wurde.

In die neue Woche war die Lufthansa-Aktie am Montag zudem mit einer Kurslücke zwischen 14,37 und 14,09 Euro gestartet, die nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



