Lufthansa: Unverhofft nach Brasilien!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Mitte März kündigte Lufthansa an, das Flugangebot 2019 statt um die zunächst angestrebten 3,8 nur noch um 1,9 Prozent ausweiten. Dennoch hat das Luftfahrtunternehmen sein Angebot ab München in Richtung Asien aktuell erweitert. Laut Medienberichten fliegt Lufthansa seit dem 3. April täglich mit einem Airbus A350 ins japanische Osaka. Doch dabei wird es nicht bleiben, auch in die andere Flugrichtung hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.