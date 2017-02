Lufthansa: Der Umbau läuft – Analysten sind happy!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

an den Flughäfen wird wieder gestreikt. Das Bodenpersonal kämpft zusammen mit ver.di für mehr Lohn und legt mehrere Flughäfen lahm. Viele Flüge wurden gestrichen. Eigentlich schlechte Nachrichten für alle Aktionäre der Luftfahrtbranche, oder? Immerhin waren solche Schlagzeilen in der Vergangenheit ein Garant für schwächelnde Kurse. Lufthansa belehrt uns aktuell aber eines Besseren!

Sparen, sparen … Kaufempfehlung kriegen!

Die Deutsche Lufthansa wurde nämlich vor kurzem von mehreren Analysten von „hold“ auf „buy“ hoch gestuft. Da interessiert die Anleger so ein Streik plötzlich gar nicht mehr.

Gründe für die bessere Einstufung sind unter anderem die Aussicht auf geringere Geschäftskosten, hieraus folgende bessere Renditen und die Vorteile der Konsolidierung. So arbeitet sie jetzt verstärkt mit den Fluggesellschaften Air Berlin und Etihad zusammen. Insbesondere die neue Möglichkeit, bei Air Berlin Personal und Maschinen mieten zu können, spart Kosten.

Neben dem unternehmerischen Umbau ist auch im Hinblick auf die Gewerkschaftsstreitigkeiten ein Silberstreif am Horizont zu sehen: Der seit drei Jahren schwelende Streit zwischen der Lufthansa-Tochter Eurowings und der Gewerkschaft der Flugbegleiter ufo könnte demnächst beigelegt werden. Immerhin haben die beiden Parteien einem Schlichtungsgespräch zugestimmt.

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

