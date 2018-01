Lufthansa: Der Überflieger des Jahres 2017 wird es in 2018 schwer haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

für die Aktie der Lufthansa war das Jahr 2017 ein hervorragendes Börsenjahr. Notierte der Lufthansa-Kurs im Januar noch im Bereich von 12 Euro, ging die Aktie am 29. Dezember mit einem Jahresschlusskurs von 30,72 Euro aus dem Handel. Nicht vielen Aktien gelingt es, ihren Kurs in einem Kalenderjahr um rund 150 Prozent in die Höhe zu schrauben und kaum eine Gesellschaft vermag dieses rasante Tempo im Folgejahr beizubehalten.

Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die Aussichten für die Lufthansa-Aktionäre in 2018 nicht unbedingt die besten. Noch zeigt der Chart zwar nicht einen Hauch von Schwäche, doch früher oder später wird der Zeitpunkt kommen, an dem auch die institutionellen Anleger über Gewinnmitnahmen oder eine Sektorrotation nachdenken werden. Dann dürfte es auch für den Überflieger des Jahres 2017 schwer werden, seinen steilen Anstieg fortzusetzen.

Bestenfalls gelingt es der Aktie dann, das erreichte Kursniveau erfolgreich zu verteidigen. Das wäre schon – angesichts der erreichten Höhenluft – ein großer Erfolg, doch es darf bezweifelt werden, ob dies den investierten Anlegern reichen wird. Denn diese sind manchmal wie verwöhnte Kinder und reagieren schnell auch einmal ein wenig bockig, wenn die Dinge sich nicht so wie gewünscht weiterentwickeln.

Kurzfristig könnte die Lufthansa-Aktie derartige Sorgen aber noch abschütteln und weiter ansteigen. Der Aufwärtstrend ist auf allen Zeitebenen noch intakt und solange sich keine Indizien für eine Topbildung ergeben, muss die Longseite weiterhin favorisiert werden.

Ist die runde Marke endgültig überwunden?

Spektakuläre Kurssprünge sind auch zu Jahresbeginn nicht zu erwarten, viel eher ein kontinuierliches Ansteigen des Kurses, so wie wir es in der Vergangenheit erlebt haben. Spannend wird allein die Frage sein, ob die nun erreichte runde 30-Euro-Marke den Kurs etwas länger beschäftigen wird. Bis auf 31 Euro konnte sich der Kurs bereits von ihr absetzen.

Die relative Schwäche der letzten Handelstage zeigt aber noch immer den Einfluss der runden Marke. Obwohl der Jahresauftakt in den meisten Jahren positiv verläuft, sollten sich die Lufthansa-Aktionäre deshalb nicht wundern, wenn ihre Aktie bedingt durch die Schwerkraft der gerade überwundenen 30-Euro-Marke an den ersten Handelstagen eine relative Schwäche an den Tag legt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.