Lufthansa: Trommelfeuer aus Irland sorgt für dicke Luft!

im Herbst vergangenen Jahres beschloss die Lufthansa eine Anmietung von 38 Flugzeugen samt Crews von der angeschlagenen Luftfahrtgesellschaft Air Berlin. Was bei den Kranichen als Erfolg gesehen wurde, wird von einem Konkurrenten aus Irland nun äußerst misstrauisch beäugt.

Mögliche Nachteile für den Wettbewerb

Ryanair-Boss Michael O’Leary sieht in dem Deal der beiden deutschen Kontrahenten eine Wettbewerbsverzerrung für den deutschen Markt. Dies geht aus einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters hervor. So sei der zukünftige Zusammenschluss mit einer Abschottung des deutschen Marktes verbunden, welcher den Wegfall innerdeutscher Flugkapazitäten sowie Preissteigerungen für Tickets zur Folge habe. Mit der Anmietung, welche O’Leary lediglich als Vorwand für die Zerschlagung Air Berlins sieht, erhalte die Lufthansa 63 Prozent des relevanten Marktanteils.

Kartellamt informiert

Um der vermeintlichen Benachteiligung Herr zu werden, rief Ryanair das zuständige deutsche Kartellamt an, welches die Kooperationsbestrebungen auf Herz und Nieren überprüfen soll. Bis Ende des Monats soll hierzu eine Begutachtung seitens der Bonner Behörde vorliegen. Der Ryanair-Chef sah sich insofern bestätigt, als dass seine Vorwürfe bei den Kartellwächtern erhebliches Interesse geweckt hätten.

O’Leary sieht sein Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz benachteiligt. So sei die Billigfluglinie Ryanair ungerechterweise häufiger im Visier der Wettbewerbswächter, während Lufthansa und Air France scheinbar machen könnten, was sie wollten. Es bleibt spannend, wie sich die Behörde im Fall Lufthansa und Air Berlin entscheiden wird.

