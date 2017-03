Lufthansa-Tochter Eurowings baut Geschäft in München weiter aus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa-Billigmarke Eurowings will ihr gerade beginnendes Geschäft in München im nächsten Jahr weiter ausbauen.



Ab dem Sommerflugplan 2018 werde die Zahl der Eurowings-Jets am Münchner Flughafen von vier auf sechs Maschinen wachsen, sagte ein Eurowings-Sprecher am Donnerstag. Die Lufthansa schickt ihre Billigflug-Tochter ab Start des Sommerflugplans 2017 mit vier Maschinen in Bayerns Hauptstadt an den Start. Die ersten Maschinen heben an diesem Freitag ab. Dort treten sie etwa gegen Europas zweitgrößten Billigflieger Easyjet an.

2018 könnte Eurowings auch an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt starten. Dort sieht sich der Lufthansa-Konzern neuerdings der Konkurrenz von Europas größtem Billigflieger Ryanair ausgesetzt. Die Rabatte, die Fraport Airlines wie Ryanair 2017 für die Eröffnung neuer Strecken gewährt, sollte es nach Einschätzung von Eurowings auch in den kommenden Jahren geben. Dann könnte auch die Lufthansa-Tochter davon profitieren. Um die Rabatte tobt derzeit ein heftiger Streit zwischen alteingesessenen Airlines wie Lufthansa und der Thomas-Cook-Tochter Condor auf der einen und Fraport auf der anderen Seite./stw/tos