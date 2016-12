Lufthansa: Mit Teddybären in die OFFENSIVE!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Gleich mehrere Meldungen gibt es am Dienstag rund um die Lufthansa zu vermelden. Für Aufsehen sorgte am Flughafen in Frankfurt eine eher ungewöhnliche Werbeaktion. Zehn riesige Teddybären drehten dort auf Gepäckwagen ihre Runden, grüßten Besucher und machten ordentlich Werbung für das neue Programm „My Air Cargo“, welches den Transport auch von ungewöhnlicher Fracht ermöglichen soll. In den USA werden hingegen beim Flughafen Fort Lauderdale die Kapazitäten kräftig ausgebaut. Ein frisches Lager mit 2.000 Quadratmetern Platz bietet Platz für ca. 9.000 Komponenten und schafft darüber hinaus ein paar neue Arbeitsplätze.

Österreich zittert um Ticketpreise!

Österreichische Reisebüros bekommen es am Dienstag eher mit der Angst zu tun. Die Wiener Fachgruppe der Reisebüros sieht einer Übernahme von Air Berlin durch die Lufthansa mit Schrecken entgegen. In Österreich gibt es für die Lufthansa kaum Konkurrenz von anderen Airlines, es könnte dort ein Quasi-Monopol entstehen. Das würde sich, so die Befürchtung, verheerend auf die Ticketpreise auswirken. Die Rede ist von doppelten bis dreifachen Preisen. Als Beispiel wird die Verbindung nach Frankfurt angeführt, für die 185 Euro fällig wurden, als sie noch von Air Berlin angesteuert wurde. Seit 2014 ist dies nicht mehr der Fall, die Preise der Lufthansa sollen jetzt im Schnitt bei 425 Euro liegen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

