Lufthansa Technik wächst 2017 mit neuem Vertriebsrekord / Neue Aufträge für über 13 Milliarden Euro / Umsatz um gut fünf Prozent auf Allzeithoch gesteigert

Hamburg (ots) - Die Lufthansa Technik AG ist auch 2017 aufWachstumskurs geblieben. Bei neuem Rekordumsatz und dem besten jemalsin der Unternehmensgeschichte erzielten Vertriebsergebnis wurden dieInvestitionen nochmals gesteigert und das Vorjahresergebnis leichtverbessert.Jahr des VertriebsDie Umsatzerlöse stiegen deutlich um 260 Millionen Euro auf jetzt5,404 MRD Euro von 5,144 MRD (+ 5%). Als Ergebnis vor Zinsen undSteuern (Adjusted EBIT) hat das Unternehmen 415 Millionen Euroerzielt (Vorjahr: 411 Mio. Euro). Diese Zahlen der Lufthansa TechnikAG und 22 voll konsolidierter Gesellschaften wurden heute auf einerPressekonferenz am Unternehmenssitz in Hamburg vorgestellt."Lufthansa Technik ist und bleibt der führende Anbieter unsererBranche", sagte der Vorsitzende des Vorstands der Lufthansa TechnikAG, Dr. Johannes Bußmann. "Dafür sind die neuen Verträge mit einemGesamtvolumen von über 13 Milliarden Euro ein eindrucksvoller Beleg.Das vergangene Jahr war das Jahr des Vertriebs. Das ist einegroßartige Leistung unserer Mannschaft und zeigt die Wichtigkeit desvon der Lufthansa Technik eingeleitetenInternationalisierungskurses."Constanze Hufenbecher, Finanzvorstand der Lufthansa Technik, siehtdas Unternehmen auf dem richtigen Weg: "Die Kompassnadel steht stabilauf Wachstum, die Zahl der betreuten Flugzeuge steigt, dieRentabilität ist unverändert gut und das Ergebnis entwickelt sichsehr erfreulich, auch angesichts hoher Investitionen besonders in dieDigitalisierung." Basis für die positive Entwicklung ist eine hoheInvestitionstätigkeit: "Seit 2014 haben wir die Summe unsererjährlichen Investitionen auf 233 Millionen Euro fast verdoppelt - undwir planen dies fortzusetzen", so Constanze Hufenbecher.2017 ist die Anzahl der exklusiv von Lufthansa Technik betreutenFlugzeuge um weitere zehn Prozent auf jetzt über 4.550 gestiegen. Dasentspricht rund 20 Prozent aller Verkehrsflugzeuge weltweit."Eine wachsende Anzahl von Kunden und betreuter Flugzeuge sowieein beachtliches Neugeschäft zeugen von dem großen Vertrauen, daswir weltweit in der Luftfahrt-Branche genießen", kommentierte Dr.Johannes Bußmann.Mit AVIATAR ins digitale Zeitalter2017 legte Lufthansa Technik mit der Gründung des neuenGeschäftsbereiches "Digital Fleet Solutions" die Basis für dasAngebot digitaler Instandhaltungsprodukte. Mit AVIATAR hat dasUnternehmen eine innovative Plattform vorgestellt, auf der überzahlreiche Apps eine Vielzahl digitaler Maintenance-, Repair- andOverhaul-Produkte (MRO) und -Dienstleistungen angeboten wird. AVIATARunterstützt Kunden in Echtzeit und herstellerübergreifend beimManagement des komplexen Flottenbetriebs und hilft bei derFehlerprognose für Einzelkomponenten.Informationen werden an zentraler Stelle gebündelt undzusammengefasst. Mithilfe von Analysemodellen werden neue Einblicke,Empfehlungen und Meldungen erarbeitet, damit Kunden Entscheidungenschneller und fundierter treffen können."Mit dem AVIATAR sind wir sehr ambitioniert in die Digitalisierunggestartet. Wir haben dabei einen hohen Anspruch an uns selbst, dennwir wollen die Digitalisierung unserer Branche mit unseren Lösungenfür ein modernes Flottenmanagement prägen. Mit Wizz Air haben wirschon einen bedeutenden Partner außerhalb der Lufthansa-Gruppe miteiner großer Flotte für den AVIATAR gewonnen", sagte Dr. JohannesBußmann.Internationales Wachstum setzt sich fortDer Ausbau der internationalen Präsenz von Lufthansa Technik wurdeim vergangenen Jahr fortgeführt. Vor allem im Bereich Triebwerkewurden 2017 wesentliche Eckpfeiler der künftigen Entwicklung gesetzt.Das gemeinsam mit GE Aviation im Aufbau befindliche Unternehmen XEOSlegte den Grundstein für den Bau eines hochmodernenInstandhaltungszentrums für GEnx-2B- und GE9X-Motoren in Polen. MitMTU Aero Engines wurde der Vertrag zur Gründung des neuenGemeinschaftsunternehmens EME Aero mit Sitz ebenfalls in Polengeschlossen. Dieses Unternehmen wird sich künftig mit rund 800Mitarbeitern um die Instandhaltung der Getriebefan-Motoren derPW1000G-Serie kümmern.In Asien hat der Komponentenbereich mit dem TochterunternehmenLufthansa Technik Component Services Asia Pacific seine Präsenz indiesem wichtigen Wachstumsmarkt weiter ausgebaut. In Dubai bietetLufthansa Technik Middle East Dienstleistungen für Airframe RelatedComponents, AOG-Support, Fahrwerke und Triebwerke an.Engagement in DeutschlandAuch in den Standort Deutschland wird weiter mit beträchtlichenSummen investiert: Ende September hat Lufthansa Technik am StandortFrankfurt Osthafen eine neue Räder- und Bremsen-Werkstatt eröffnet.In knapp zweijähriger Bauzeit wurde eine modernsten Ansprüchengenügende Industrieanlage mit aktuell rund 200 Arbeitsplätzen erbaut.Auch der Stammsitz des Unternehmens in Hamburg wurde modernisiert.Beispielweise wurde in ein neues Center of Excellence fürTriebwerksgehäuse und in eine neue Röntgenzentrale investiert. Damithat Lufthansa Technik wichtige Schritte getan, um die Überholung desLEAP-Motors aufnehmen und Dienstleistungen in der Teilereparaturausbauen zu können.Für die Zukunft sieht sich das Unternehmen gut vorbereitet:"Niemals zuvor haben wir so viel Umsatz erzielt, so viele Flugzeugebetreut und so viele Menschen beschäftigt. Auf dieser Grundlagewerden wir unseren Kurs halten, auf der ganzen Welt weiter zu wachsenund die gesamte Branche weiterzuentwickeln", so VorstandsvorsitzenderDr. Johannes Bußmann zu den Aussichten.Lufthansa Technik:Der Lufthansa Technik Konzern ist mit über 30 Tochter- undBeteiligungsunternehmen weltweit führender Anbieterflugzeugtechnischer Dienstleistungen. Mehr als 25.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den internationalzertifizierten Instandhaltungs-, Herstellungs- undEntwicklungsbetrieb tätig. Das Angebot von Lufthansa Technik umfasstdas gesamte Service-Spektrum für Verkehrs- und VIP-/SpecialMission-Flugzeuge, Triebwerke, Komponenten und Fahrwerke in denBereichen digitale Flottenbetreuung, Wartung, Reparatur, Überholung,Modifikation, Ausstattung und Umrüstung sowie die Herstellung voninnovativen Kabinenprodukten.