Lufthansa: Technik, die begeistert!

Mit der Aktie der Lufthansa ging es in den vergangenen Tagen langsam aber stetig abwärts. Es waren die schwächeren Zahlen aus 2018, die der Konzern am 14. März bekanntgab, und die auf die Stimmung drückten. Nach dem Rekordjahr 2017 ging der operative Gewinn der Lufthansa 2018 um rund 4 Prozent auf gut 2,8 Milliarden Euro zurück. Dies lag allerdings auch an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.