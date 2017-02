Lufthansa: Talfahrt und Personalprobleme!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der Lufthansa, denn die Fluglinie ist nicht nur was die Aktienperformance angeht derzeit keine Traumanlage. Auch die stetigen Ungereimtheiten innerhalb des Konzerns, etwa die noch immer andauernden Tarifstreitigkeiten, lassen zu wünschen übrig. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche die Lufthansa und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Stagnation! Es ist nicht gerade rosig, dass sich die Lufthansa-Aktien auf 12-Monats-Sicht gerade einmal mit 2 Prozent im Plusbereich bewegen. Als letzten Oktober nach einer knapp 7-monatigen Talfahrt endlich Besserung eintrat und eine kräftige Erholungsrallye Kursgewinne von gut 40 Prozent mit sich brachte, war die Freude zunächst groß. Doch schon im November war es dann auch schon wieder Schluss mit Lustig und seitdem befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsformation.

Stress mit dem Personal! Auch im Tarifkonflikt konnte sich die Lufthansa nach wie vor nicht einigen, weder mit dem Bordpersonal der Billig-Tochter Eurowings, noch mit den Flugkapitänen der blau-gelben Stammmarke. Hier liegt wohl noch einiges an Diplomatie im Argen.

Weitere Belastungen! Auch steigende Kerosinkosten und sinkende Ticketpreise machen der Airline zu schaffen. Von den Strapazen des Konzernumbaus mit der Integration von Brussels Airlines und der gemieteten Air Berlin-Flotte ganz zu schweigen. Und dann ist da noch die wachsende Konkurrenz durch aufstrebende Low-cost Carrier wie Ryanair und easyJet. Konnte doch der irische Billigflieger Ryanair letztes Jahr erstmals mehr Passagiere transportierte als der Kranich-Konzern und der Status als größte Fluggesellschaft Europas ging damit flöten.

Besserung in Sicht? Klar, die Lufthansa ist mit ihren Tochtergesellschaften gut ins neue Jahr gestartet und allein im Januar wurden unter Einbezug von Brussels Airlines konzernweit ganze 7,88 Mio. Fluggäste mit einer Sitzauslastung von 76 Prozent befördert, das 12,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Sitzauslastung betrug dabei 76 Prozent. Doch ob sich die Aussichten für 2017 wirklich als positiv herausstellen, das wird sich zeigen müssen.

Werden sich die Anleger bald wieder guten Gewissens der Lufthansa-Aktie zuwenden? Wir bleiben für Sie dran.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse