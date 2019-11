Lufthansa-Streik: Ausfälle auch in Niedersachsen und Bremen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

HANNOVER (dpa-AFX) - Wegen des angekündigten Streiks bei der Lufthansa müssen Reisende auch in Niedersachsen und Bremen mit Flugausfällen rechnen.



Die Gewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiter aufgerufen, am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederzulegen. Insgesamt 1300 Flüge will die Lufthansa an beiden Tagen absagen. An den Flughäfen Hannover, Bremen und Münster/Osnabrück könnte das die Lufthansa-Verbindungen von und nach Frankfurt und München treffen.

Am Airport Hannover fallen am Donnerstag 11 von 16 geplanten Abflügen und Ankünften aus. Die Planung für Freitag stehe noch nicht fest, sagte eine Flughafensprecherin am Mittwochabend.

In Münster/Osnabrück sind von den Ausfällen die Flüge von und nach München betroffen, 12 Flüge fallen aus, wie eine Flughafensprecherin sagte. Am Airport in Bremen sind nach Auskunft einer Sprecherin am Donnerstag 8 Ankünfte und 7 Abflüge gestrichen, am Freitag sind es 7 Ankünfte und 8 Abflüge./evs/DP/zb