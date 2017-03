Lufthansa: Starkes Momentum trotzt allen Negativschlagzeilen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Aktie von Lufthansa könnte unter den anhaltenden Streiks an den deutschen Flughäfen leiden, sind sich Beobachter einig. Denn die Streikkosten dürften auch das Ergebnis des Luftfahrtkonzerns belasten. Allerdings zeigte sich in den jüngsten Reaktionen an den Börsen noch keine besondere Problematik. Vielmehr befindet sich die Aktie weiterhin im massiven Aufwärtstrend.

Lufthansa stark

Die Lufthansa hat jüngst ein 6-Monats-Hoch nach dem anderen markiert. Dies gilt unter technischen Analysten als hervorragendes Zeichen, weil es das starke Momentum verdeutlicht. Selbst auf das aktuelle 12-Monats-Hoch hat die Aktie einen Abstand von lediglich gut 6 %, sodass jederzeit mit einem Ausbruch über diese wichtige Marke zu rechnen ist.

Der Aufwärtstrend ist aus Sicht technischer Analysten ohnehin ungebrochen. Die Aktie befindet sich mit einem Vorsprung von rund 22 % in einem sehr stabilen langfristigen Aufwärtstrend, der unumstritten scheint. Charttechnische Analysten verweisen zudem auf den starken Boden in Höhe von 13 Euro, der sich in den letzten Handelswochen gebildet hatte.

Insgesamt ist die Aktie der Lufthansa weiterhin sehr deutlich im grünen Bereich und dürfte diesen auch an schwächeren Tagen nicht mehr verlassen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.