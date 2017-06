Lufthansa: So haben sich die Aktionäre entschieden!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Lufthansa hatte ihren Anlegern auf der diesjährigen Hauptversammlung am 5. Mai 2017 zum zweiten Mal nach 2016 das Angebot unterbreitet, die Bardividende in Form neuer Aktien des DAX-Konzerns zu erhalten. Nun hat die Deutsche Lufthansa AG in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, wie sich die Aktionäre entschieden haben.

Dividendenauszahlung am 6. Juni!

Für knapp 68 Mio. Wertpapiere wurde demnach die Option gezogen, die Dividende in Form neuer Aktien zu erhalten. Das Bezugsverhältnis gibt der Konzern mit 46,4 zu 1 an. Insgesamt wurden etwa 1,5 Mio. neue Aktien geschaffen. Die Bardividende beläuft sich auf 50 Cent pro Aktie, so dass sich eine Barausschüttung von insgesamt knapp 211 Mio. Euro ergibt.

Die neuen Aktien sollen am 7. Juni 2017 den Depots der Aktionäre zugeführt werden. Die Bardividende soll einen Tag zuvor ausgezahlt werden.

Keine Steigerung zum Vorjahr!

Die von der Hauptversammlung mehrheitlich beschlossene Ausschüttungssumme für das vergangene Geschäftsjahr belief sich auf insgesamt 234 Mio. Euro. Auf Basis des Jahresschlusskurses der Aktie des Luftfahrtkonzerns ergibt sich eine Dividendenrendite von knapp 4,1%. Damit blieb die Dividendensumme im Vergleich zum vergangenen Jahr unverändert. Die Dividendenrendite konnte hingegen etwas zulegen, im Vorjahr hatte sie bei knapp 3,5% gelegen.

