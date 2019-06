Lufthansa: Sinkflug ohne Fallschirm?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie befand sich im Jahr 2018 in einer Abwärtsbewegung. Sie ließ den Wert am 30. Oktober bei 17,04 Euro auf das 2018er Jahrestief zurückfallen. Von dort aus startete eine dynamischen Rallye, die am 3. Dezember zu einem ersten markanten Zwischenhoch bei 21,87 Euro führte. Das nächste markante Hoch wurde am 26. Februar bei 23,66 Euro ausgebildet.

Die anschließende Korrektur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung