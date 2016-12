Lufthansa POKERT um Air Berlin!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

wie erwartet ist das Übernahmepoker um Air Berlin derzeit in vollem Gange. Nachdem die Lufthansa mit dem Segen von Eithad einen neuen Geschäftsführer bei der schwer angeschlagenen Airline etablieren will, mehren sich jetzt die Gerüchte um den weiteren Verlauf. So soll Etihad sich bereit erklären, Air Berlin komplett zu entschulden und die Airline in die Lufthansa zu integrieren. Zusätzlich soll sogar noch mehr Geld fließen, allerdings nur im Austausch für eine Beteiligung an der Lufthansa von mindestens 10 Prozent.

Weder die Lufthansa, noch Etihad wollten sich bisher zu den Gerüchten äußern. Auch Anleger sollten eine Portion Skepsis an den Tag legen, denn alle Informationen stammen aus dem „Spiegel“, der seinerseits keine Quellenangaben macht. Eine mögliche Übernahme der Lufthansa würde aber kein leichtes oder schnelles Unterfangen werden, ganz gleich auf welche Art und Weise dies geschehen soll. Da die beiden Airlines einige Routen in Konkurrenz bedienen, ist eine Zustimmung der Kartellbehörden alles andere als sicher. Für den Moment steht aber fest, dass das Thema Air Berlin die Lufthansa jetzt noch eine ganze Weile begleiten, wenn nicht sogar dominieren wird.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

