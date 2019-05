Lufthansa: Öfter mal am Boden!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Trotz einer leichten Verbesserung am Dienstag ist die Aktie der Lufthansa derzeit nicht gerade im Aufwind. In den zurückliegenden vier Wochen mussten die Papiere der Fluglinie mehr als 20 Prozent abgeben. Auch Lufthansa Cargo leidet: Der Luftfracht-Boom der letzten Jahre sei vorbei, vermeldete Anfang Mai das Handelsblatt. Demnach sank die an deutschen Verkehrsflughäfen transportierte Frachtmenge im ersten Quartal 2019 um zwei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



