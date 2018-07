Lufthansa: Nicht irritieren lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Bei der Lufthansa gab es an den vorigen Handelstagen einige Stimmrechtsmitteilungen, die den größeren Aktionär BlackRock, Inc. (Firmensitz Wilmington in den Vereinigten Staaten) betrafen. Das ließ zunächst aufhorchen – wie positioniert sich BlackRock, stocken die ihre Beteiligung deutlich auf oder ist das Gegenteil der Fall? Der Blick in die entsprechenden Meldungen war dann aber sehr ernüchternd und bildlich gesprochen reichte es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.