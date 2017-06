Lufthansa: Neues Jahreshoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

die Lufthansa-Aktie ist Teil des DAX – und hat auf Sicht der letzten 12 Monate und auch kurzfristiger deutlich besser abgeschnitten als dieser. Zuletzt eilte die Aktie nahezu täglich von einem frischen 12-Monats-Hoch zum Nächsten. (Ich spare mir hier drögen pseudo-lockeren Finanzmarkt-Jargon der Art „Lufthansa-Aktie hebt ab“ etc. pp.). Die Performance erreichte auf Sicht von drei Monaten gut 28% Plus – das kann sich für einen DAX-Titel wirklich sehen lassen. Auf Jahressicht stehen gar knapp 42% Zuwachs zu Buche.

Wie ist denn die Nachrichtenlage bei der Lufthansa derzeit? Am Mittwoch meldete sich die Lufthansa gleich zwei Mal zu Wort. Zum einen hieß es, dass im Winter-Flugplan ab Frankfurt sechs neue Ziele enthalten sein sollen: Kuusamo, Cluj und Timișoara, Reykjavik, Palermo und Santiago de Compostela. In Letzteres sollte man vielleicht eher zu Fuß reisen.

Lufthansa: Am 12. Juni stehen neue Zahlen an.

Und zweitens teilte die Lufthansa mit, dass sie insgesamt 25 neue Maschinen für ihre Flugschule in Arizona kaufen werde. Was für ein Modell? Cirrus SR 20 – sagt mir nix. Mal nachgeschaut: Ach, das sind einmotorige Leichtflugzeuge (Viersitzer). Mithin haben diese 25 Flugzeuge ein Einkaufsvolumen von rund 11,5 Mio. Euro – also für einen Konzern wie die Lufthansa keine große Sache. Diese Neuigkeiten sind also wohl nicht gerade verantwortlich für den Kursanstieg der jüngsten Wochen. Aber sie sprechen auch nicht dagegen. Die nächsten planmäßigen spannenden Zahlen stehen für den 12. Juni an: Dann will die Lufthansa die Verkehrszahlen für Mai veröffentlichen.

Deutschlands perfekter Aktien-Report macht Sie reich mit nur 1.000 Euro!

Einer der renommiertesten Börsenexperten Deutschlands – Rolf Morrien – schenkt Ihnen heute seinen Gratis-Report „Reich mit 1.000 €“. Darin erhalten Sie nicht nur 3 Muster-Depots zum Nachbauen, sondern auch die perfekten Aktien, um mit 1.000 € reich zu werden.

Klicken Sie dafür jetzt ganz einfach HIER! GRATIS!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.