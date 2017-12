Lufthansa: Neuer Rekord – tolle Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

die Lufthansa konnte ein weiteres Mal ihr Allzeithoch nach oben schieben. Die Aktie befindet sich in einem immer stärkeren Aufwärtsmarsch, der durchaus Kursgewinne von noch einmal 25 % erzeugen könnte, so die Charttechnik. Im Einzelnen: Die Aktie schob sich am Donnerstag gleich zu Handelsbeginn auf ein weiteres Rekordhoch. Damit ist der Wert inzwischen in einem sehr langanhaltenden, starken Aufwärtstrend angekommen. Mutmaßlich, so die charttechnischen Spezialisten, könne es für die Aktie entlang der seit August konstruierten Aufwärtstrendgeraden ohne weitere Unterbrechung nach oben gehen. Nichts deutet auf eine Abschwächung hin. Die Unterstützungen nach unten sind massiv, da die Trendgerade sehr stabil ist. Sollten die Kurse einmal abrutschen, könnten gleich die runden 30 Euro als wichtige Unterstützung genutzt werden. Nach oben hin sind keine Widerstände zu entdecken. Bislang gingen die Spezialisten stets davon aus, 35 Euro könnten als runde Marke locken, inzwischen ist das Kursziel jedoch in Höhe von 40 Euro anzusiedeln, ggf. noch weiter darüber. Die bis dahin zu überwindenden 9 Euro entsprechen dem, was die Aktie allein seit Herbst an Wert hinzugewonnen hat.

Wichtige neue Nachrichten sind nicht verkündet worden, lediglich Zweifel an der Preispolitik könnten noch am Luftfahrtunternehmen nagen. Dementsprechend sind aktuell 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % wollen halten, 10 % verkaufen den Wert.

Technische Analysten: Aufwärtsmarsch eindeutig

Auch die technischen Analysten bestätigen den starken Marsch nach oben. Deren Meinung nach ist die Aktie in allen zeitlichen Dimensionen im Hausse-Modus. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf gut 31 %. Insofern ist die Aktie in der Lage, mit viel Schwung ins neue Jahr zu starten und neue Rekordstände anzupeilen. Erst bei 21,26 Euro wäre der Aufwärtstrend in Gefahr. Bis dahin gilt ein formales Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.