Lufthansa: Neue Direktverbindungen!

Charttechnisch ist es im Hinblick auf die Lufthansa-Aktie derzeit sehr spannend – wird das bisherige 12-Monats-Tief bei knapp 20 Euro nachhaltig unterschritten? Unabhängig davon der Blick auf Neuigkeiten beim Unternehmen: Die Lufthansa kündigte am Donnerstag neue Direkt-Flugverbindungen an. Und zwar sollen zukünftig Direktverbindungen nach Frankfurt/Main nach Austin (USA) angeboten werden. Ab dem 3. Mai 2019 soll es so weit sein. Und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.