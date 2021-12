Lufthansa-Managerin Neumann wechselt als neue Finanzchefin zu Brenntag

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag holt sich die Lufthansa -Managerin Kristin Neumann als neue Finanzchefin in den Vorstand. Sie soll vom 1. April 2022 an den Posten übernehmen, wie der Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Der amtierende Finanzchef Georg Müller verlässt demnach Ende März nach fast 20 Jahren im Unternehmen dieses auf eigenen Wunsch.

Neumann hat langjährige Erfahrung als Finanzchefin und im internationalen Geschäft. Die 1972 geborene Managerin kommt von der Lufthansa-Catering-Tochter LSG, bei der sie seit 2014 ebenfalls die Finanzen verantwortet. Zuvor war sie in dieser Funktion Mitglied des Vorstands beim Reiseveranstalter Thomas Cook AG. Neumann hatte bereits Mitte Dezember ihren Abschied von der LSG zu Ende Februar verkündet./tav/stk