Lufthansa & MTU: Vielversprechendes Joint-Venture vereinbart!

in den letzten gut zwei Wochen kannte die Lufthansa-Aktie im Wesentlichen nur den Weg nach oben. Wie lange diese Rally anhält, lässt sich zur Stunde nicht seriös prognostizieren. Aber immerhin ist Deutschlands größte Airline weiter eifrig bemüht, die Rentabilität zu erhöhen.

Gemeinsames Instandhaltungswerk für Flugzeugtriebwerke

Wie zur Wochenmitte bekannt wurde, planen die Lufthansa und MTU die Gründung eines gemeinsamen Werks zur Überholung und Instandhaltung von Flugzeugturbinen. An dem Joint-Venture mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 150 Mio. Euro, das in der zweiten Jahreshälfte 2017 gegründet werden soll, werden die Unternehmen mit jeweils 50% beteiligt sein. Zunächst wird man sich aber auf die Suche nach einem weltweit wettbewerbsfähigen Standort umsehen, der sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas liegen kann.

Sparen um jeden Preis

Allzu hoch ist die Wahrscheinlichkeit allerdings nicht, dass die 500 Arbeitsplätze ab 2020 in der alten Welt entstehen werden. Zum einen betreiben die Airline und der Münchener Triebwerksbauer bereits ein Gemeinschaftsprojekt in Malaysia. Überdies ist es das erklärte Ziel beider Unternehmen, mit dem Instandhaltungs-Joint-Venture die eigenen Kosten zu drücken. Und dafür sind Länder mit niedrigen Lohnkosten als in Europa natürlich erheblich geeigneter.

Angesichts der technischen Ausgangslage, die unverändert steigende Kurse impliziert, sowie einem KGV von 6,91 auf Basis der Gewinnschätzungen für 2017 dürfte das Aufwärtspotenzial noch nicht völlig ausgereizt sein. Auf Sicht von mehreren Jahren gibt es aber deutlich interessantere Aktien als die Dividendenpapiere der Lufthansa.

