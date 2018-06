Lufthansa, Linde, Daimler und Pro Sieben haben die besten Digital-Labore der deutschen Konzerne

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Berlin (ots) - 21. Juni 2018 - Die Innovations-Labore vonLufthansa, Linde, Daimler und Pro Sieben Sat 1 sind die besten der inDeutschland gegründeten digitalen Einheiten großer deutscherKonzerne. Dies zeigt eine Studie des Wirtschaftsmagazins 'Capital'(Ausgabe 07/2018) und der Managementberatung Infront Consulting &Management, die zum zweiten Mal nach 2017 systematisch untersucht,welche Ergebnisse solche Labore von Unternehmen bringen.Anhand mehrerer Faktoren wurden insgesamt fast 60 so genannteInnovation Labs, Acceleratoren und Company Builder analysiert. Dabeifällt auf, dass wirklich bahnbrechende neue Geschäftsmodelle immernoch rar sind. Solche "Unicorns", also Projekte mit einerpotenziellen Marktbewertung von einer Milliarde Dollar oder mehr,gehören aber durchaus zur Zielvorstellung. "Davon, Unicorns zuentwickeln, sind die Unternehmen noch sehr weit entfernt", sagtThomas Sindemann, Partner bei Infront und Leiter der Studie. " Aberdie Ambition dazu ist noch da,"Bei den Laboren ist der 2014 gegründete Lufthansa Innovation Hubin Berlin in vielen Disziplinen wie im Vorjahr Vorreiter, gefolgt vomSAP Innovation Center Network und dem Innovationsmanagement von EnBW.Die Liste der Acceleratoren, die sich als Sprungbrett fürStart-ups verstehen, führen der Pro Sieben Sat 1 Accelerator, der SAPIoT Startup Accelerator und die Mindbox der Deutschen Bahn an. Beiden Company Buildern, die komplett neue Geschäftsfelder auf den Wegbringen sollen, liegen das Daimler Lab 1886, Viessmann Wattx und derSparkassen Innovation Hub vorne.Etwa 150 derartiger Innovations-Einheiten gibt es mittlerweile -noch einmal ein Drittel mehr als im Vorjahr. Berlin bleibt dabei dieStadt, die von den Unternehmen am liebsten als Basis für dieDigital-Labore genutzt wird. 28 Prozent aller Einheiten arbeiten inder deutschen Hauptstadt.Pressekontakt:Nils Kreimeier, Redaktion 'Capital',Tel. 030/220 74-5101E-Mail: kreimeier.nils@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell