Lufthansa – Kurz vor der nächsten Trendwelle?

die Meldungen zu Lufthansa reißen nicht ab. Mit der Krise bei Air Berlin kamen Ende 2016 Übernahme-Gerüchte auf. Dann das Dauerthema Streik, bei dem es jüngst nun der UN-Diplomat Gunter Pleuger im festgefahrenen Tarikstreik zwischen den Piloten und der Lufthansa richten soll. Dann wurde ganz frisch bekannt, dass ein Staatfonds aus Abu Dhabis bei der Lufthansa einstiegen will. Das allerdings nur in einem überschaubaren und kleinen Anteil, der nicht näher beschrieben wurde.

Unter dem Strich sind die Aktionäre aber offenbar weiter bullisch für die Aktie, die in der letzten Handelswoche starke 5,53 Prozent zulegen konnte. Wenn man sich dann noch anschaut, von wo aus die jüngste Kaufwelle gestartet ist, besteht hier weiter Grund zur Freude.

Achten Sie vor allem auf die grüne Unterstützungszone, die in den letzten Tagen mit dem Tief 11,20 USD an ihrem unteren Ende direkt angetestet wurde. Prompt gab es dort wieder Kaufinteresse und der Kurs stieg deutlich.

Jetzt macht nur noch der übergeordnete Abwärtstrend seit den 2014er Hochs Probleme. Mit dem Tageshoch am 20. Januar wurde dieser direkt getestet. Jedoch erfolgt schon intraday eine klare Ablehnung dieser wichtigen Linie.

Und nun ist auch deutlich, was demnächst passieren muss, damit der Aktienkurs der Lufthansa weiter steigen kann: Es bedarf den Bruch des besagten Abwärtstrends. Nur so könnten noch mehr Käufer angelockt werden, die auf einen Ausbruch Richtung ca. 15 bis 15,50 EUR – dort verläuft die nächsthöhere Widerstandszone – setzen würden. Achten Sie als ab jetzt auf den Ausbruch über ca. 12,50 EUR.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

