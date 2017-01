Lufthansa: die Konkurrenz fliegt auseinander!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

für die Anleger der Lufthansa kann im neuen Jahr 2017 eigentlich nur alles besser werden. Dafür hat die Kranich-Airline in den vergangenen zwölf Monaten einfach für zu viel Negativschlagzeilen gesorgt. Nicht nur die Piloten haben gestreikt, auch das Personal der Billiglinie Eurowings war mit den Gehältern nicht einverstanden. Lufthansa-Chef Karsten Spohr wollte mit Eurowings eigentlich der Konkurrenz von Ryanair und Easyjet das Fürchten lehren, doch daraus ist bis jetzt nicht wirklich etwas geworden. Die mit Abstand größeren Marktanteile liegen nach wie vor bei diesen beiden Konkurrenten.

Vergrößerung der Flotte steht auf dem Plan

Experten sind sich darin einig, dass Eurowings dringend an einer Vergrößerung seiner Flotte arbeiten muss, will es seine Marktposition stärken. Da kommt im Grunde die bevorstehende Zerschlagung der anderen deutschen Fluggesellschaft Air Berlin gerade zur rechten Zeit. Kurz vor Weihnachten war es zu einer Einigung beider Unternehmen gekommen, wonach die Lufthansa 38 Maschinen mieten wird, diese können dann für die Billigtochter eingesetzt werden. Doch damit nicht genug: man denkt auch über eine Übernahme der Brussels Airline nach, die dann komplett unter dem Dach der Eurowings fliegen könnte. Stellen sich hier die Erfolge ein, könnte es mit der Aktie auch wieder aufwärts gehen.

