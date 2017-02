Lufthansa: Keine Hindernisse auf dem Weg nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lieber Leser,

die Deutsche Lufthansa hat die Konkurrenz verärgert. Ryanair legt jetzt Beschwerde gegen die Kooperation der Lufthansa mit Air Berlin ein. Die Beschwerde bezieht sich auf die Übernahme von 38 Flugzeugen von Air Berlin. Dabei least Lufthansa die Flugzeuge, sodass – nach Auffassung von Ryanair – der deutsche Markt abgeschottet würde. Das Ziel, so sagte es das klagende Unternehmen nun, sei eine Marktbeherrschung in Deutschland.

Markt belohnt Lufthansa

Der Markt scheint dies ähnlich zu sehen. Es gab kräftige Aufschläge auf den Kurs. Die Aktie erreichte ein neues 6-Monats-Hoch und ist nur noch etwa 15 % von ihrem Allzeithoch entfernt. Allein in den vergangenen beiden Wochen legte das Dax-Unternehmen um mehr als 10 % zu.

Aus charttechnischer Sicht gibt es derzeit keine Hindernisse auf dem Weg nach oben. Die technischen Analysten verweisen darauf, dass die Lufthansa in jeder zeitlichen Dimension den technischen Aufwärtstrend erreicht hat. Zuletzt distanzierte die Aktie den gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage um mehr als 10 %.

Die Stimmung sowie die technische Ausgangslage haben sich für die Lufthansa deutlich gebessert und befinden sich im grünen Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse