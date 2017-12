Lufthansa: Keine Anzeichen von Ermüdung!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

die Lufthansa konnte zuletzt weiter überzeugen. Nach Meinung von Chartanalysten ist die Aktie auf dem Weg zu neuen Tops. 35 Euro oder Notierungen darüber hinaus sind weiterhin möglich, womit sich ein Potenzial von über 10 % ergibt. Die Ausgangssituation lässt sogar die Möglichkeit zu, dass es wesentlich weiter nach oben geht. Im Detail: Die Aktie konnte nun Kurse jenseits von 31 Euro markieren. Dies ebnet den Weg für Notierungen bis zu 35 Euro gleich aus mehreren Gründen. Zum ersten liegt ein neues Allzeithoch vor. Das bisherige Rekordhoch befand sich bei 30,98 Euro und wurde am 21. Dezember markiert. Eine neue Bestmarke setzt erfahrungsgemäß weitere Kräfte frei. Zweitens sind über dieser Marke keine nennenswerten Widerstände mehr zu identifizieren, die Investoren oder Analysten beachten müssten. Damit werden vor allem runde Marken interessant. Die erste runde Barriere befindet sich bei 35 Euro, dürfte aber nur eine erste Zwischenetappe sein. Darüber könnte es deutlich weiter nach oben gehen. Zum dritten hat die Aktie durch einen stetigen Aufwärtstrend eine schöne und geradezu mustergültige Aufwärtstrendgerade geschaffen. Dabei konnte zuletzt binnen einer Woche ein Kursplus von 3,5 % erzielt werden. In zwei Wochen ging es für die Aktie um 5 % nach oben. Und innerhalb eines Monats wurde ein Plus von 7 % erzielt. Der Aufschlag in einem halben Jahr beläuft sich auf 66,5 %. Jetzt geht es zudem um die Verteidigung des Aufwärtstrends: Die Aufwärtstrendgerade stellt in diesem Zusammenhang eine kräftige Unterstützung dar.

Unterhalb der Trendgeraden sind bei den runden 30 Euro noch Unterstützungen zu vermuten, wie die charttechnische Erfahrung insgesamt lehrt. Zudem darf die Lufthansa nun auch noch LGW übernehmen. Hierbei handelt es sich um eine Tochter von Air Berlin. So sind nun 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % halten den Wert und 10 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Alles top!

Technische Analysten unterstreichen, dass der Wert den Aufwärtstrend erreicht hat. Die Aktie ist in allen zeitlichen Dimensionen über dem jeweiligen gleitenden Kursdurchschnitt angesiedelt. Der Vorsprung auf den GD200 beträgt knapp 32 %. Ein klares Kaufsignal!

Geldmaschine: Mit Google ein Vermögen verdienen!

Die wahren Profis haben ihre Geldmaschine schon längst angeworfen. Mit dem Internet-Imperium Google machen diese tagtäglich satte Geldgewinne. Das können Sie auch!

Erfahren Sie heute, wie Sie mit dem Google-Giganten Ihre eigene Geldmaschine einrichten können. So verdienen Sie ganz nebenbei Geld … Schmeißen Sie jetzt Ihre Geldmaschine an!

Klicken Sie bitte HIER! Sehen Sie selbst, wie Sie Google zu Ihrer Geldmaschine machen können! GRATIS!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.