Lufthansa: Kann 2017 ein gutes Jahr werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zur Lufthansa die Gemüter der Anleger. Denn das Unternehmen arbeitet stetig am Ausbau, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Wird dieser Plan so aufgehen?

Verhaltene Aussagen! Ob die Pläne, das Unternehmen für die Zukunft zu rüsten, sich den Wünschen gemäß umsetzen lassen mag von den Analysten bezweifelt werden. Merrill Lynch etwa kommt zu einem ernüchternden Ergebnis, denn da die Vorteile bei der Entwicklung der Treibstoffkosten jetzt erstmal wegfallen und die Kostenersparnisse nicht überzeugen können, fällt die Prognose mit „underperform“ und einem Kursziel von 8,10 Euro eher ernüchternd aus.

Fleißiger Ausbau! Die Lufthansa lässt sich jedoch nicht beirren und bastelt fleißig am Streckennetz. Die Tochter Eurowings etwa plant im Frühling vier neue Strecken nach Pisa, Lyon, Larnaca und Chania am Standort Stuttgart, teilweise mit Maschinen von Air Berlin.

Kann die Lufthansa mit immer neuen Strecken mehr Kunden anlocken? Im letzten Jahr gingen diese Pläne auf, doch aufgrund höherer Kosten und niedrigeren Ticketpreisen machte sich dies in den Bilanzen kaum bemerkbar. Was wird in 2017 passieren? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse