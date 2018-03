Lufthansa: Der Kampf um den langfristigen Aufwärtstrend geht in die nächste Runde!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

die Kranich-Aktie war einer der großen Gewinner des letzten Jahres und sie ist bislang einer der großen Verlierer dieses Jahres. 2017 zeigte die Lufthansa-Aktie auch in Schwächephasen des Gesamtmarktes relative Stärke. Doch in 2018 kämpfte die Aktie bislang an den meisten Tagen gegen fallende Kurse, obwohl die fundamentalen Zahlen der Airline passen und die Aktionäre sich über eine um 60 Prozent gesteigerte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.