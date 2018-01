Lufthansa: Jetzt verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lufthansa war der Gewinner des Jahres 2017 im Dax. Mit einem Plus von 150 % lag die Aktie mit an der Spitze der DAX-Unternehmen. Zu Beginn des neuen Jahres gab es allerdings einen Dämpfer. Schuld war eine Underperform-Einstufung von der Bank of America / Merrill Lynch, die eine Sektoranalyse vorlegte. Sollte man nun seine Gewinne mitnehmen?

Die Analysten halten die Einschätzungen der Anleger für zu euphorisch und stuften gleichzeitig mit dem Underperform für Lufthansa andere Airlines herauf. Air France-KLM erhielt ein buy, ebenso wie IAG, die aktuell den österreichischen Ferienflieger Niki zum Schnäppchenpreis ergattert haben. Auch die Norwegian oder Easyjet wurden hochgestuft.

Jetzt Gewinne mitnehmen oder investiert bleiben?

Die Sektoranalyse trifft die Lufthansa-Aktie in einer absoluten Hochphase. Natürlich stehen da bei vielen Anlegern Überlegungen an, die bisher erzielten Gewinne mitzunehmen, anstatt eine längere Korrektur mitzugehen. Charttechnisch befinden wir uns immer noch im Aufwärtstrendkanal. Dennoch sollten speziell die Unterstützungen im Bereich zwischen 26 Euro und 28 Euro beachtet werden. Fällt der Kurs unter 26 Euro, wäre eine Gewinnmitnahme sicherlich keine schlechte Option. Hält die Unterstützung bei 26 Euro können auch Nachkäufe in Erwägung gezogen werden.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.