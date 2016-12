Lufthansa: Jetzt meldet sich das KARTELLAMT!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die Lufthansa die stark angeschlagene Airline Air Berlin wohl mittelfristig übernehmen will. Künftig soll sogar ein Lufthansa-Manager Air Berlin in Führungsposition vertreten. Ob der Deal über die Bühne gehen kann, hängt aber auch von den Kartellbehörden ab. Der Präsident des Bundeskartellamts meldet sich in der Angelegenheit jetzt erstmals zu Wort. In der „Rheinischen Post“ gibt Andreas Mundt bekannt, dass bei einem Zusammenschluss geprüft werde, ob die beiden Airlines auf bestimmten Strecken einen zu hohen Marktanteil haben.

Zu allzu konkreten Aussagen wollte Mundt sich nicht hinreißen lassen, er wolle nicht über ungelegte Eier spekulieren. Schon jetzt ist das Kartellamt aber mit der Überprüfung eines Wet-Lease der Lufthansa beschäftigt, bei dem 38 Jets von Air Berlin zur Lufthansa übergehen sollen. Sorgen um eine mögliche Übernahme gibt es aber nicht nur aus Deutschland, sondern vor allem aus Österreich, wo die Lufthansa außer Air Berlin auf vielen Strecken gar keine Konkurrenz hat. Dadurch könnte ein Quasi-Monopol entstehen, das laut Experten für enorm steigende Preise sorgen wird. Eine endgültige Entscheidung ist in dieser Sache aber noch weit entfernt.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

