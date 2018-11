Lufthansa: Interessanter Blick auf die Details!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Bei der Lufthansa ist das Ergebnis – gemessen am adjusted Ebit – in den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres um 7,7% auf 2,4 Mrd. Euro gesunken. Angesichts einer 12-Monats-Performance der Aktie von derzeit rund -37% könnte das inzwischen im Kurs „drin“ sein. Die Entwicklung ist indes bei der Lufthansa in den diversen Bereichen durchaus unterschiedlich verlaufen. Ein äußerst positiver Bereich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.