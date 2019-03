Lufthansa Industry Solutions zeigt neuartige IoT-Lösung auf der Hannover Messe

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Norderstedt (ots) - Lufthansa Industry Solutions zeigt auf derHannover Messe eine neu entwickelte IoT-Lösung für Industriebetriebe,die erstmals Prozess- und Bewegungsdaten miteinander kombiniert undin Echtzeit analysiert. Damit ist beispielsweise die aktive Steuerungvon Prozessen wie auch die Überwachung, Instandhaltung und Wartungsowie die Lokalisierung von Gegenständen, Personen und Flurfahrzeugenin Industrieanlagen mit nur einer Lösung möglich.Die neue IoT-Lösung der Lufthansa-Tochter wird individuell auf diejeweiligen Erfordernisse und Anwendungsfälle zugeschnitten. Esentsteht ein dynamischer Digitaler Zwilling des Betriebes oder derAnlage, in dem sämtliche Zustände und Abläufe der Realität abgebildetwerden können. Möglich wird das durch eine neuartige Verbindungverschiedener Analyse- und Prozesssteuerungsmethoden mitIoT-Ortungstechnologien."Unsere IoT-Lösungen sind nicht von der Stange, sondern werden aufdie betrieblichen Anforderungen unserer Kunden maßgeschneidert", sagtBernhard Kube, Vice President Technology Consulting der LufthansaIndustry Solutions. "Die Kombination einzelner Methoden undTechnologien erlaubt eine bislang einzigartige Prozesssteuerung und-analyse für Industrieanlagen, mit der sowohl aktuelle Zustände alsauch Veränderungen in nahezu Echtzeit erkannt werden können."Auf der Hannover Messe zeigt Lufthansa Industry Solutions die neueIoT-Lösung am Beispiel eines Digitalen Zwillings ihresAusstellungsstandes. Der Showcase ist eins von sechs Exponaten imBereich Internet of Things, die Lufthansa Industry Solutions vom 1.bis 5. April 2019 in Hannover in Halle 6, Stand H17, präsentiert.Alle gezeigten praxisnahen Use Cases können die Besucher selbsterkunden.Pressekontakt:Lufthansa Industry SolutionsTel.: +49 (0)40 5070 65715E-Mail: ute.miszewski@lhind.dlh.dewww.LHIND.deOriginal-Content von: Lufthansa Industry Solutions, übermittelt durch news aktuell