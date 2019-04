Lufthansa Industry Solutions übernimmt IT-Dienstleister in Tirana / Neuer Standort in Albanien

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Norderstedt (ots) - Lufthansa Industry Solutions hat dieGesellschaft "Applications Management Development" (AMD) mit Sitz inTirana übernommen. Der albanische IT-Dienstleister wird künftig unterdem Namen Lufthansa Industry Solutions firmieren. Die Geschäfte wirdweiterhin der bisherigen AMD-Geschäftsführer Uwe Fischer führen.AMD wurde im März 2017 neu gegründet und hat seitdem alsNearshore-Partner IT-Services für Lufthansa Industry Solutionserbracht. Das IT-Unternehmen verfügt derzeit über 120 Mitarbeiter undist insbesondere in den Bereichen UI (Angular, JSF, React), Portals(Sharepoint, Camunda), Mobile (iOS, Android), Java, Front- undBack-End-Entwicklung sowie Test-Automatisierung tätig."Lufthansa Industry Solutions verfolgt eine konsequenteWachstumsstrategie, um der steigenden Nachfrage nachIT-Dienstleistungen nachzukommen", sagt Bernd Appel, Geschäftsführerder Lufthansa Industry Solutions. "Mit der Übernahme der AMD habenwir jetzt erstmals auch aus dem externen Markt zusätzlicheKapazitäten in das Unternehmen geholt. Die Qualität der Arbeit derAMD-Kollegen hat uns von Anfang an überzeugt."Die Anzahl der Mitarbeiter der Lufthansa Industry Solutions istüber die Jahre kontinuierlich gewachsen. Zurzeit beschäftigt dasIT-Unternehmen mehr als 1.600 Mitarbeiter, die für Kundenunterschiedlicher Branchen tätig sind.Pressekontakt:Lufthansa Industry SolutionsMedia RelationsTel.: +49 (0)40 5070 65715Email: ute.miszewski@lhind.dlh.dewww.lhind.deOriginal-Content von: Lufthansa Industry Solutions, übermittelt durch news aktuell