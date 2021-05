Lufthansa Industry Solutions erhält TISAX-Label und bietet künftig Assessment-Beratung

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Norderstedt (ots) -- Lufthansa Industry Solutions besteht TISAX-Assessment ohne Beanstandung- Wolfsburg, Oldenburg und Norderstedt als Standorte für Automobil-Projekte geprüft- Die Lufthansa Tochter erweitert ab sofort ihr Angebot um TISAX-BeratungNorderstedt (ots) - Für Lufthansa Industry Solutions (LHIND) haben Datenschutz und Informationssicherheit höchste Priorität. Das belegt jetzt das TISAX-Label, das das IT-Beratungsunternehmen in einem Assessment erlangt hat. Dabei wurden alle Prozesse rund um die Themen Informationssicherheit und Datenschutz geprüft, dokumentiert und optimiert. Dazu gehören insbesondere auch die Schnittstellen zu LHIND-Kunden und -Lieferanten. Im Fokus standen die Standorte Wolfsburg, Oldenburg und Norderstedt, von denen aus die Automobilkunden des IT-Unternehmens betreut werden. LHIND hat das Assessment ohne Beanstandungen durchlaufen. In jedem der geprüften Bereiche konnten die Prüfer feststellen, dass der sichere Umgang mit Kundendaten und -werten auch im Notfall gewährleistet ist."Vertrauenswürdiger Partner in Sachen IT-Sicherheit""Die Sicherheit und der Schutz der Informationen ist zurecht eine elementare Anforderung unserer Kunden", sagt Bernd Appel, Managing Director der Lufthansa Industry Solutions. "Mit dem Zertifikat haben wir bewiesen, dass wir diesem Anspruch in vollem Umfang gerecht werden. Es ist eine Bestätigung unseres Anspruchs, jeden Tag höchste Qualität zu liefern." Auch die IT-Security-Experten der Lufthansa bewerten die Zertifizierung der Tochter mit dem branchenübergreifenden Standard als wegweisenden Erfolg. "Resilienz gibt es nicht zum Nulltarif - aber ein Standard wie TISAX zeigt, dass das Engagement sich nicht nur auszahlt, sondern eine Voraussetzung für zukünftiges Wachstum ist", erklärt Naby Diaw, Chief Information Security Officer der Lufthansa Group.Wissenstransfer: LHIND unterstützt künftig bei TISAX-AssessmentDa der TISAX-Standard großen Einfluss auf die gesamte Automobilbranche hat, will LHIND die vorhandene Expertise und die im Prüfprozess erlangten Erfahrungen künftig an Unternehmen weitergeben, die dieser überaus umfangreichen, aber auch elementaren Zertifizierung gegenüberstehen. Damit erweitert LHIND ihr Angebotsspektrum.Pressekontakt:Michael GrisarTel.: +49 (0)151 5891 8051E-Mail: michael.grisar@lhind.dlh.deOriginal-Content von: Lufthansa Industry Solutions, übermittelt durch news aktuell