Lufthansa: Immer mit der Ruhe!

Kurz vor der Landtagswahl in Bayern hat es die Lufthansa offenbar nicht eilig mit dem Bau einer dritten Landebahn am Münchner Flughafen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag mitteilte.

„Tendenziell brauchen wir diese Startbahn etwas später“, betonte Lufthansa-Boss Carsten Spohr am Donnerstag. Die Kranich-Airline hatte zuletzt ein verstärktes Engagement in der bayrischen Landeshauptstadt angekündigt, um den Frankfurter Flughafen zu entlasten, der immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.