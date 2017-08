Lufthansa: Höhenflug oder Absturz – Experten sind sich uneins!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

da Etihad, der Hauptaktionär der zuletzt ins Straucheln geratenen Fluggesellschaft Air Berlin, keine weiteren finanziellen Mittel zur Verfügung stellte, meldeten die Berliner am Dienstag Insolvenz an. Kurz nach Veröffentlichung der Zahlungsunfähigkeit wurde bekannt, dass der deutsche Markführer Lufthansa einen großen Teil (etwa 90 von 144 Maschinen) der Air-Berlin-Flieger übernehmen will. Wie wird sich der geplante Teilerwerb nun auf die Lufthansa-Aktie auswirken? Insgesamt 8 Analysen widmeten sich seit Dienstag jener Frage.

Analystenmeinungen

Beim französischen Geldinstitut Société Générale, das weiterhin den Kauf des Lufthansa-Papiers empfiehlt, stagniert am Freitag das Kursziel bei 24 Euro. Die SocGen-Analysten betonten die zuletzt publizierten Übernahmeintentionen seitens der Lufthansa und die Chancen, die sich hieraus ergeben. Der Grund: Eine erfolgreiche Übernahme werde die ohnehin starke Position der Lufthansa in Deutschland noch weiter verbessern und gleichzeitig das unwägbare Risiko einer unkontrollierten Air-Berlin-Insolvenz unterbinden.

Das Analyseinstitut Independent Research setzt am Freitag das Kursziel von 21 auf 22 Euro herauf, behält jedoch weiterhin die Einstufung „Halten“ bei. Deren Analyst Sven Diermeier betonte, dass Air Berlin wohl auch mit der Billigairline Easyjet Verhandlungen über eine mögliche Übernahme von Unternehmenssegmenten führen werde. Ein weiterer Interessent sei zudem der Luftfahrtunternehmer Hans Rudolf Wöhrl. Laut Diermeier werde sich die Konsolidierung des deutschen Luftfahrtgeschäfts aber insgesamt positiv auf die Lufthansa auswirken.

Das US-amerikanische Analysehaus Bernstein Research rechnet nach wie vor mit einer deutlich schwächeren Kursentwicklung: So blieb man sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bei einem Kursziel von 15,40 Euro und der Einstufung „Underperform“. Daniel Roeska, Analyst bei Bernstein Research, bemerkte am Dienstag, dass der mögliche Deal für die Lufthansa positiv sei, insofern man um die Übernahme von Schulden und Arbeitsverträgen herumkäme. Am Mittwoch fügte der Analyst an, dass er die geplante Übernahme für wahrscheinlich halte, da unter anderem auch die Bundesregierung ein Interesse an einer entsprechenden Lösung gezeigt habe.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.