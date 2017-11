Lufthansa: Der Höhenflug geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Lufthansa konnte zuletzt wieder an die jüngere Erfolgsgeschichte anknüpfen. Chartanalysten gehen nach dem Dienstagshandel sogar davon aus, dass es rasch zu einem sehr starken Durchbruch nach oben kommen werde. Die Aktie hat am Dienstag ein neues Allzeithoch markiert(!) und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Gewinne von 20 % scheinen nun mindestens möglich zu sein. Im Detail: Es ging zwar nur um 0,8 % nach oben. Dennoch sind die Signale erfreulich. Die Kurse näherten sich bis auf gut 1 Euro an die 30-Euro-Marke an, die in diesem Fall als bedeutende und wichtige Obergrenze angesehen wird.

Immerhin befindet sich die Lufthansa in einem langanhaltenden, stetigen Aufwärtsmarsch entlang einer Aufwärtstrendgeraden, die einen sehr stabilen und stützenden Eindruck hinterlässt. Sollte es für die Aktie einmal nach unten gehen, finden sich zwischen 26 und 27 Euro noch hinreichend Unterstützungen, heißt es aus den Reihen der Chartspezialisten. Die Aktie profitiert noch immer von der erfolgreichen Übernahme von Air Berlin. Jetzt sieht sich das Unternehmen dem Vorwurf der Preistreiberei durch die mangelnde Konkurrenz ausgesetzt. Dies wird jedoch zurückgewiesen.

Nach einem Gewinn von fast 8 % binnen einer Woche sind die Bankanalysten insgesamt optimistisch. Die Aktie wird noch von 60 % der Analysten zum Kauf empfohlen. 35 % plädieren dafür zu halten, während niemand verkauft. Das unterstreicht die gute Stimmung. Sollten 30 Euro überwunden sein, locken 35 Euro als nächste runde Hürde.

Technische Analysten: Alles gut!

Technische Analysten schließen sich dem positiven Stimmungsbild an. Die Aktie befindet sich demnach in einem klaren technischen Aufwärtstrend. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf mehr als 32 %. Dies ist ein starkes Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.