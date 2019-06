Lufthansa: Hier kocht die Wut!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Vor drei Wochen wurde bekannt, dass Lufthansa bald nicht mehr selbst kochen will: Die Fluglinie hat seine Catering-Tochter LSG Sky Chefs mit weltweit rund 35.000 Mitarbeitern zum Verkauf gestellt. Das Unternehmen will dadurch Geld sparen, die Bordverpflegung sei zu kompliziert und personalintensiv, hieß es. Beschäftigte und Gewerkschaft fürchten um ihre Arbeitsplätze, kündigten bereits bei der Bekanntgabe der Pläne Widerstand an –



